內訌？北京對手球員和助教疑似爆粗口互罵(圖)北京新浪網 (2017-01-11 22:35)
日期:1月11日消息，CBA聯賽第26輪，憑藉著馬布里的穩定表現以及翟曉川在末節的爆發，北京隊客場92-87戰勝了北控男籃。
當本場比賽進行到第3節還剩1分09秒結束的時候，突然出現了中斷的情況。當鏡頭給到場邊北控隊的替補席上時，看到北控隊球員宋康明和本隊的助理教練疑似發生了口角，兩人的情緒都很激動，這也讓不明真相的觀眾一臉蒙蔽。有網友通過觀察畫面中兩人的唇語，發現兩人都已經在互飆髒話了。
值得一提的是，直到當時北控隊還保持著對首鋼隊的領先，但到了第四節，北京隊卻發起了一波絕地反攻，最終以92-87逆轉戰勝了同城對手。
（豪斯）
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上一則：1月11日23時體育要聞回顧
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