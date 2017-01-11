日期:1月11日，CBA聯賽迎來第26輪的較量，山東在主場以134-107大比分戰勝浙江隊。在這場比賽中因瘦肉精事件一直被停賽的山西隊球員陶漢林終於迎來復出。

從2016年11月2日聽證會確認陶漢林誤服瘦肉精以來，陶漢林已經錯過了13場比賽，在這期間，中國籃協一直也沒有給出確切的答覆，此事就一拖再拖。昨天中國籃協終於公佈了對陶漢林的處罰，在處罰中反興奮劑中心認定「基本可以排除陶漢林故意使用克侖特羅的可能性，可以判定克侖特羅陽性是其在出就餐食用了被污染的食品導致的。」所以對陶漢林本人免予禁賽，罰款5000元。也就是說陶漢林不用被禁賽，他在今天的比賽中便可以上場。

陶漢林在得知自己可以上場后發了條微博，著名籃球評論員蘇群轉發了此微博，並評論道：12月20日聽證會確認誤服，1月10日解禁，停的那些比賽還不算「禁賽」，最後「免於禁賽」從輕發落，那張文件如果坐高鐵可以繞地球轉好幾圈，卻只走了兩站地從總局走到籃管中心，真正的龜行啊。

在等待了13場后，陶漢林在今天終於迎來復出，他上場13分鐘，得到10分和2個籃板。賽后陶漢林也在自己的微博中對球迷們表示了感謝。

（番茄吐絲）