日期:1月11日，遼寧隊在今晚的CBA第26輪比賽中主場戰勝山西，雖然拿下了又一場勝利，但是，本場比賽的直播解說，竟然在賽后一語戳破了遼寧主帥郭士強的取勝之匙，他對於比賽的總結，與郭士強接受採訪時所說一字不差！這不由得讓人擔憂，難道郭指導的套路，已經被大家摸透了？

其實，並不是這位解說參透了郭士強的戰術布置，摸清了遼寧隊的打法，他只是研究透了郭士強指導的說法方式。比賽結束的一刻，解說對身旁的嘉賓說到：「等會郭士強指導一定會在採訪時說，『今天我們是贏在了防守，防住了對方的重點人……』」。果不其然，當郭士強來到記者面前時，張口就道：「今天，我們是贏在了防嗖（守），對重點銀（人）的防嗖（守）很成功……」

其實，關注遼寧隊的球迷們都清楚，這幾句話，一直是郭士強接受採訪時的口頭禪。無論是輸是贏，他一定會在賽后先提防守。如果贏了，就是贏在防守，如果輸了，就是沒防住對方的重點人。

對於郭士強的這番「固定發言」，球迷們也展開了調侃。有球迷就直言：「郭指導的採訪稿，一個賽季只寫一篇就夠了。」另一位球迷則說到：「解說也沒有全說對啊，他輸給了郭指導的東北話。」

（大黑牛）