哈德森29分遼寧5人得分上雙 遼寧輕取山西

日期:1月11日，2016-17賽季CBA聯賽第26輪，遼寧隊坐鎮主場迎戰山西隊。遼寧在第三節後半節開始發力，哈德森貢獻29分，最終5人上雙的遼寧以108-95擊潰山西，避免遭遇連敗。

阿聯缺陣廣東慘敗四川 趙睿16分孟達22分

日期:1月11日，2016-17賽季cba 聯賽常規賽第26輪比賽今晚開打。四川品勝坐鎮主場迎戰廣東的挑戰，廣東隊的易建聯繼續缺戰。最終四川品勝主場130-109大勝廣東隊。

籃協烏龍！外援本該禁賽卻打了3節 北京吃暗虧

比賽進行到第三節還剩最後1分鐘，北控隊執行罰球，這時，身著西服的比賽監督突然衝到了場內叫停了比賽，並和裁判交流，隨後裁判示意北控隊的外援巴蒂斯塔無法再繼續比賽。

經過了解才得知，巴蒂斯塔本場比賽應該是累計六次TUD犯規，原本應該被禁賽一場。

華夏官方:從未接觸J羅 別拿我們炒作不想總闢謠!

近日，有西班牙媒體傳出消息，中超俱樂部又盯了皇馬球星J羅。稱中超豪門為了求購J羅，向皇馬俱樂部開出了超過1億歐元的報價，並且點出了幾家中超俱樂部的名字，其中就包括廣州恆大、上海申花、河北華夏幸福。對此，河北華夏幸福俱樂部在接受採訪時表示：從來沒有與皇馬或J羅接觸過，不要總是拿華夏幸福炒作。

武僧來華?曝恆大上港爭佩佩 或今夏自由身赴中超

據西班牙媒體《阿斯報》報導，皇馬中衛佩佩現在就可以與任何一傢俱樂部簽訂預備合同。這位葡萄牙國腳與皇馬的合同到2017年6月30日。他可以前往中國踢球，最有吸引力的報價來自中國，廣州恆大和上海上港都給佩佩提供了報價。此外，佩萊格里尼執教的河北華夏幸福也想引進佩佩。