中新網杭州1月11日電(趙小燕)阿里巴巴集團控股有限公司全資子公司AlibabaInvestmentLimited(「阿里巴巴」)宣布，其聯同銀泰商業(集團)有限公司創始人沈國軍的全資公司(合稱「聯合要約方」)，要求銀泰董事會向其股東提呈有關通過協議安排私有化銀泰的建議。

根據建議，聯合要約方將就每股計劃股份支付10.00港元，較其最後60個交易日的平均收市價溢價約53.59%，較2016年12月28日停牌前最後交易日的收市價每股7.03港元溢價約42.25%。

阿里巴巴集團首席執行官張勇表示﹕「中國零售行業的總規模已達到4.5萬億美元，並正以每年10.7%的速度增長。阿里巴巴集團正與線下零售商共同重構傳統業態，創新用戶消費體驗，用實際行動擁抱新零售所帶來的長期發展機遇。」

張勇認為，經濟沒有實體和虛擬之分，只有新舊之別。如果漠視機遇，那麼就會不可避免被邊緣甚至被淘汰。若能融合移動互聯網、實時用戶數據及科技的力量來提升運營效率，實體零售企業能夠為消費者創造出全新的價值。

銀泰商業是中國領先的百貨連鎖企業，運營29家百貨店及17個購物中心，主要位於中國一線及二線城市。銀泰在阿里巴巴集團總部所在的浙江省發展尤為強勁。通過2014年7月的首次投資及2016年6月的可換股債券轉股，阿里巴巴目前擁有銀泰約28%權益。根據建議交易，阿里巴巴將成為銀泰的控股股東，持股比例預計增至約74%。

完成建議交易所需的最大現金金額約為198億港元(約合177億元人民幣)，聯合要約方正以內部現金資源或外部債務融資支付交易所需款項。此次建議交易待慣例完成條件達成後方可作實，包括獲得銀泰獨立股東以及開曼群島大法院的批准。

此次建議交易，折射的是阿里巴巴集團以其龐大的消費者群體、豐富的大數據及技術幫助實體零售業轉型的戰略意圖。隨著移動互聯網的應用發展，在線與線下消費體驗的區隔已成為過去式。所謂「電子商務」，不再是端坐在家中的計算機前購物，如今的中國消費者可藉助手機隨時隨地進行。移動互聯網帶來的巨大轉變，讓阿里巴巴集團能夠與實體零售商攜手合作，通過「會員通」整合在線以及線下的消費者數據，通過「服務通」優化消費者的購物體驗，以及通過「貨品通」來提升庫存效率以至銷售流轉。

截至2016年9月底，阿里巴巴集團旗下零售平台的商品交易額中78%來自移動端，9月份移動月度活躍用戶數達到4.5億。(完)