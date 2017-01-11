上海一居民小區樓房發生坍塌 消防現場救援北京新浪網 (2017-01-11 22:30)
今晚21時左右，上海楊浦區一居民樓發生疑似爆燃引發坍塌事故。現場畫面顯示，受損樓房的下面幾層已經全部坍塌。樓體坍塌時有人員被埋壓，消防人員正在全力搶救中。
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