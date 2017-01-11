新華社喀布爾１月１１日電 綜述：阿富汗多舉措打擊反政府武裝組織

新華社記者 代賀 盧樹群

新年伊始，阿富汗數地發生恐怖襲擊，嚴峻的安全形勢再次成為全國上下關注焦點。阿首席執行官阿卜杜拉日前明確表態，鑒於民眾對近期安全問題的擔憂，國家安全委員會正在評估全國安全狀況，進一步的安全策略將儘快出台。

據阿富汗帕傑瓦克通訊社統計，２０１６年８月至１２月，阿全國共發生７７７起襲擊事件，造成約５８８７人死亡、４４１０人受傷。進入今年１月，阿富汗巴達赫尚省、赫爾曼德省等地遭遇炸彈襲擊；首都喀布爾以及南部坎大哈省首府坎大哈市１０日發生多起爆炸事件，造成數十人死亡，以及包括阿拉伯聯合大公國駐阿大使在內的多人受傷。

面對持續動蕩的安全局勢，自去年１２月以來，阿富汗國防部、內政部等多個部門展開聯合行動，發起「冬季攻勢」，旨在向反政府武裝組織施加壓力，使其春季無法展開進一步襲擊。

阿富汗亞利安那新聞網站３日援引國防部發言人穆罕默德·拉德馬尼什的話說，阿安全部隊自入冬以來，已在全國開展了２１次軍事行動，重點打擊極端武裝分子據點。在空中力量的配合下，安全部隊持續在赫拉特、烏魯茲甘、坎大哈、法里亞布等全國１８個省份展開代號為「黎明２號」和「勝利２２號」的清剿行動。

對於「冬季攻勢」的時間表，拉德馬尼什表示，行動會一直持續下去，直到軍方「完全清除武裝分子的藏身處」。

針對阿安全部隊的「冬季攻勢」，有分析人士認為，政府選擇在冬天對反政府武裝藏身之處展開清剿是合理的戰術。因為反政府武裝組織通常會利用冬季休整隊伍、補充人員，並在冬季之後伺機策動恐怖襲擊。

除展開「冬季攻勢」外，阿富汗總統府日前發佈聲明，宣布國家安全委員會通過一項旨在進一步發展阿國防和安全部隊的「四年計劃」。據悉，這份「四年計劃」的內容涉及懲治軍隊腐敗、促進管理改革、加強各部門間協作以及進一步提升軍隊戰鬥力等。

與此同時，阿富汗政府還嘗試從其他途徑尋找「外援」，加大對反政府武裝組織的打擊力度。北約駐阿富汗部隊９日發佈聲明說，應阿方要求，北約已向阿富汗西部法拉省增派２００名士兵為當地安全力量提供支持。此外，阿外交部副部長希克馬特·哈利勒·卡爾扎伊７日向媒體表示，阿富汗將在未來幾周與美國新一屆政府開展對話，努力在打擊恐怖主義方面獲得更多支持和軍事援助。

儘管政府方面一直在積極採取行動，但阿當地輿論普遍認為，要改善全國整體的安全形勢依然任重道遠。

阿富汗政治專家薩米·阿拉米爾近日在接受新華社記者採訪時說，２０１７年將是打擊塔利班非常重要的一年，清剿行動越早越好。同時，政府在清剿結束后，需要保留足夠的軍事力量進一步維護當地安全，尤其在當地積極落實國家法律政策，努力幫助百姓改善生活，在贏得戰鬥的同時更要贏得民心。

來自赫拉特省的議員沙希達·扎達表示，鑒於目前的形勢，如果政府在今年有任何可以保障國家安全的進一步措施，則需立即予以執行。