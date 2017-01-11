蒙古國總統說必須嚴控首都的空氣污染北京新浪網 (2017-01-11 22:31)
新華社烏蘭巴托１月１１日電（記者 鄭闖）蒙古國總統額勒貝格道爾吉１１日說，首都烏蘭巴托的空氣污染已達到「災難」程度，必須採取嚴格措施控制日益嚴重的空氣污染。
由蒙古國總統、議長和總理組成的國家安全委員會１０日召集相關部門舉行了首都空氣污染問題研討會，就烏蘭巴托市政府提出的應對空氣污染舉措進行了討論。
額勒貝格道爾吉１１日在首都空氣污染狀況新聞發佈會上說，國家安全委員會支持烏蘭巴托市政府限制牧區民眾遷往首都的政策，烏蘭巴托市應該進一步限制對煤炭的使用，禁止燃燒垃圾。
此前，為鼓勵棚戶區居民減少燃煤取暖，烏蘭巴托市政府宣布從２０１７年１月１日開始，夜間免費向棚戶區居民供電以解決取暖問題，但當地的空氣污染情況並沒有因此得到明顯好轉。蒙古國國家氣象與環境監測中心發佈的數據顯示，烏蘭巴托北部棚戶區的細顆粒物（ＰＭ２．５）濃度經常超過１０００。
烏蘭巴托冬季最低溫度可低至零下４０攝氏度，冬季時間超過６個月，取暖期長達８個月。半數以上烏蘭巴托市民居住在城市北部的棚戶區，那裡基本沒有集中供暖設施，居民靠在蒙古包或簡易房中燒木頭和煤炭等取暖，造成整個城市空氣中經常瀰漫著嗆人的味道。
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