？？？？中青在線蘭州1月11日電（中國青年報·中青在線記者 馬富春）中央紀委監察部網站1月11日消息，甘肅省委常委、副省長虞海燕涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。

？？？？虞海燕2016年11月任甘肅省委常委、省政府黨組副書記、常務副省長。此前擔任甘肅省委常委、蘭州市委書記。

？？？？據了解，虞海燕是十八大以來甘肅省第二個被調查的省部級官員。2015年，原蘭州市委書記，時任甘肅省人大常委會黨組副書記、副主任陸武成被調查。

？？？？日前，虞海燕出席了甘肅省正在召開的「兩會」。

？？？？虞海燕簡歷

？？？？虞海燕，男，漢族，1961年7月生，浙江義烏人，1987年4月加入中國共產黨，1982年8月參加工作，西安建築科技大學冶金系冶金工程專業畢業，研究生學歷，工學博士，高級工程師。

？？？？1982年8月，西安冶金建築學院冶金系鍊鋼專業畢業后，先後在新疆鋼鐵公司鋼研所、酒泉鋼鐵公司鍊鋼廠、酒泉鋼鐵公司計劃處工作；

？？？？1992年12月，先後任酒泉鋼鐵公司鍊鋼廠副廠長、公司生產調度處副處長、鍊鋼廠廠長；

？？？？1998年12月，任酒泉鋼鐵公司總經理助理兼生產處處長；

？？？？1999年10月，先後任酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司副總經理兼總工程師，黨委常委、副總經理、總工程師；

？？？？2002年12月，任酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司總經理、董事、黨委常委、總工程師；

？？？？2004年12月，任甘肅省政府國有資產監督管理委員會主任、黨委書記；

？？？？2007年6月，任中共天水市委書記；

？？？？2008年3月，任酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司董事長；

？？？？2011年5月29日，甘肅省十一屆人大常委會第二十一次會議任命為甘肅省人民政府副省長；

？？？？2012年4月，任甘肅省委常委、甘肅省副省長；

？？？？2012年10月，任甘肅省委常委、甘肅省副省長、蘭州市委書記；

？？？？2013年1月，任甘肅省委常委、蘭州市委書記；

？？？？2016年10月，任甘肅省委常委、省政府黨組副書記；

？？？？2016年11月，任甘肅省委常委、省政府黨組副書記、常務副省長。