原標題：「網紅」教師辭職專教網課，曾因「有償補課」遭舉報

離開「課堂」后，史金霞始終覺得，自己離學生更近了。

2013年，曾在多地擔任語文教師的史金霞，首次接觸到了網路教學。三年多來，她通過在線教育平台講授文學課程，積累了相當的人氣，被稱為「網紅教師」。名利雙收的同時，史金霞充滿「市場化」的行為，與其公立學校教師身份，一度引發社會爭議，並有人因此以其涉嫌「有償補課」為名，將之舉報。

去年11月，史金霞從工作6年的蘇州星海實驗中學辭職，離開站了23年的講台，從此專職網路授課。在接受重案組37號（微信ID：zhonganzu37）採訪時，史金霞稱，放棄公辦教師身份，並非因為遭到舉報，而是希望「換一種模式」，並影響更多人。

名師「觸網」

1月11日，是史金霞女兒的生日。這一天，史金霞沒有工作，選擇了陪女兒。而在幾個月前，這樣的「自由」，還是她難以想像的。

史金霞是河北保定人，1993年在保定一所鄉村中學，開始了自己的教師生涯。6年後，她進入保定市徐水綜合高中，擔任語文教師。

在保定工作14年後，2007年，史金霞進入江蘇張家港一所學校任教。3年後，她通過招聘，進入名校蘇州星海實驗中學。在隨後的6年裡，她從普通教師，做到高中部語文教研組長，並收穫了一長串頭銜：專欄作家、《中國教育報》2012年度推動讀書十大人物提名獎獲得者、2016年第二屆華文領讀者大獎獲得者。

從河北一所農村中學起步，最終進入蘇州的名校，史金霞用二十多年的時間，成為了學生家長口中的「名師」。

如果不是一次偶然的「觸網」，史金霞接下來的十多年，將繼續沿著這樣的軌跡展開：拿得更多的獎，收穫更大的名氣，年復一年講授同樣的內容，直至退休。公辦教師的事業編製身份，則為她提供了穩定的生活保障。

2013年，一位供職於某在線教育企業的朋友，向史金霞「約課」，希望她來自己所在的平台開班。時年近40歲、擁有十多年網齡的史金霞沒有猶豫，答應「試一試」。

事後看來，史金霞說，那一次還算成功的嘗試，影響了自己人生的走向。

「有償補課」被舉報

自2013年起，史金霞先後輾轉多個在線教育平台，成為一名「網課教師」。

史金霞告訴重案組37號（微信ID：zhonganzu37），自己起初在網路開設公益課堂，內容主要為向學生分享閱讀體驗，向家長傳授教育理念。多年的教育從業經歷，使得此前從未有網路授課經驗的史金霞「上手」很快，並積累了一批固定「聽眾」。史金霞說，每當自己更換教學平台，總有一些學生跟著過去，在沒有新課更新的時候，甚至有人反覆回看以往的課程內容。

2016年1月份，史金霞開始了收費的嘗試。這樣的改變，她將之歸結於「平台的邀請」。重案組37號探員了解到，目前在一些主流網課平台，教師收費標準為每課時每人5元左右，而史金霞的收費，則要高出不少，超過10元。

重案組37號探員注意到，史金霞的授課內容，閱讀、寫作、詩歌鑒賞，既有人文類通識課程，也包含高考作文輔導。

高人氣和高收入，讓史金霞陷入爭議中。由於在各種網路平台，史金霞均使用真實頭像，在其個人實名微博中，認證信息更是註明「蘇州星海實驗中學高中語文教師」，在質疑者眼中，史金霞違反教育部門規定，涉嫌課外「有償補課」。

2016年8月，因受到舉報，史金霞遭到學校領導「約談」。此外，教育主管部門也向其提出，希望她停止網路授課。由於不能接受這樣的要求，2016年11月，史金霞向學校提出辭職，並自願放棄事業編製。

「天大地大，東西上下，任我行。」史金霞在辭職信中寫道。

對話

辭去公職的史金霞更加忙碌了。她的生活被一個課時兩節課，每節課45分鐘隔開。1月11日下午，重案組37號（微信ID：zhonganzu37）與史金霞進行了一次對話。

「自由、緊張、活潑」

重案組37號：初次接觸網課，是什麼心態？

史金霞：第一次接觸是在2013年，朋友邀請。算來，當時我已經從事教學20年，接觸互聯網也有十多年了。在我看來這是一個新鮮事物，我樂於嘗試，沒有想太多其他的東西。

重案組37號：教學模式的變化，會不適應嗎？

史金霞：在教學中，反饋是一個非常重要的概念。在傳統的課堂教學中，出於維持課堂紀律的考慮，很多時候反饋並不及時。但是在網路上，任何學生有問題，都可以隨時留言，然後我根據學生的提問進行答疑，這個過程實際上是被大大強化的。因此，我沒有覺得不適應，反而很喜歡這樣的節奏。

重案組37號：跟辭職前比，工作節奏有什麼變化？

史金霞：現在的生活，總的說來就是：自由、緊張、活潑。事情比在學校里多出幾倍，但是可以自己決定要不要做，重要的是什麼，想做的是什麼。

重案組37號：放棄體制內的事業編輯，會覺得可惜嗎？

史金霞：沒什麼可惜的，體制給了保障，但是對我又是一種束縛。如果一直在體制內，可能會缺乏改變的勇氣。

「不因時而變會被淘汰」

重案組37號：如何看待「有償補課」的質疑？

史金霞：利用自己的休息時間上課，使用自己家裡的電腦和網路，並沒有佔用學校任何資源，也沒有影響我的本職工作，我得到的是應得的勞動報酬，這不能算「有償補課」。

重案組37號：辭職與被舉報有關係嗎？

史金霞：沒有關係。8月份被舉報后，我沒有立即辭職，到了11月份才離開。而之所以辭職，是想專心把我認為有意義的事情做好。

重案組37號：作為一名資深教師，為什麼願意「轉移陣地」？

史金霞：教育的主體是人，但是互聯網時代對人的衝擊很大，主要體現在學生獲取信息的渠道上。我剛剛從教時，面對的學生是70后，他們的知識來源於書本，或者說，大部分來自課本。現在我面對的是90后甚至00後學生，他們的知識儲備要極大豐富。作為課堂的組織者，如果不能因時而變，會被學生淘汰的。

重案組37號：未來有什麼打算？

史金霞：繼續在網路教課，同時跟幾個朋友合夥建了一個在線教育平台。未來，會邀請更多的名師加入。

探員追問

教師網上授課能否被認定「有償補課」？

法律尚無認定標準，專家稱權責不清晰致其處於灰色地帶

在質疑者看來，史金霞公開使用公辦教師身份，以名校光環背書，吸引學生，其行為已經超過個人行為界限，涉嫌「有償補課」。

一名在線教育行業的工作人員告訴重案組37號（微信ID：zhonganzu37），目前網路上的「名師」，多出身線下教育機構，而公立學校在職教師加入時，往往會模糊身份信息。類似史金霞這樣公開「站台」的，則很少見。客觀上，史金霞的名校教師身份，在初期確實會為其吸引部分原始聽眾。

重案組37號探員注意到，早在2015年，教育部即發文嚴禁在職教師有償補課。而在江蘇省教育廳發佈的《中小學教師違反職業道德行為處理辦法》實施細則中，明確將「組織、要求學生參加校內外有償補課，或者組織、參與校外培訓機構對學生有償補課」定性為「違反師德」。

網路授課時個人行為還是職業行為？南京一名不願透露姓名的教師稱，目前包括《教師法》、《教育法》、《義務教育法》在內的多部法律均無認定標準，但是作為公立學校教師，一般需要「避嫌」。

在教育專家熊丙奇看來，教育部門及學校禁止教師有償家教這一規定本身就存在爭議，而正是由於這一爭議沒有得到釐清，才使教師在網上授課這一新事物遭遇同樣的爭議。教師權責不清晰，權利、待遇沒有得到很好的保障，導致有償補課一直難以得到有效治理，也使得教師在網上授課，變為新的灰色地帶。

熊丙奇表示，保障學校教學質量，需要完善學校的教學質量保障體系。他建議，教育主管部門將開髮網課作為教師的工作職責之一，同時設立專項資金，資助教師開髮網課，政府部門搭建網課平台，由其他學校、學生共享，達到教育公平的目的。

新京報記者 王煜