新京報快訊(記者李禹潼)因違反法庭紀律毆打對方代理人，一起民事案件當事人於某被北京二中院當庭作出罰款二萬元的決定。

記者從二中院獲悉，近日，於某如期繳納了二萬元罰款，並向法官保證不再違反法庭紀律。

據了解，二中院在審理於某與某物業公司物業服務合同糾紛上訴案過程中，上訴人於某情緒激動，突然沖向被上訴方、物業公司坐席，動手毆打物業公司委託訴訟代理律師。后被法官和書記員制止，隨後，法警到場維持現場秩序，將雙方隔離處置。

在處置過程中，法官安撫代理律師並詢問傷情，同時對於某的行為進行訓誡。臉部被毆打致傷的女律師表示暫不需要檢查治療，要求對於某予以嚴懲。於某表示悔過，願意向該律師賠禮道歉，接受法院處罰。

二中院經研究認為，於某無視法律規定，當庭動手打傷對方代理人，嚴重擾亂民事訴訟秩序，妨害人民法院對案件的正常審理，影響惡劣，應予嚴肅處理，鑒於於某已經認識到自己的錯誤，並具結悔過，決定對於某罰款二萬元。

編輯：艾崢？？