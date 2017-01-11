新京報快訊(記者李禹潼)去年9月29日，51歲的中國民用航空局運輸司國內航空運輸處原處長蘇紅出現在市二中院被告席上，檢方指控其利用職務便利為他人謀利，受賄500餘萬。

庭審中，蘇紅當庭認罪悔罪，稱多數的賄款都以「過節費」的名義送達，目前家屬已退賠大部分受賄錢款，此外，在被調查期間，蘇紅還檢舉揭發多起他人犯罪，構成立功。記者今日獲悉，法院一審以蘇紅犯受賄罪判處有期徒刑8年，並處罰金100萬。

起訴

51歲的蘇紅是四川人，碩士學歷，案發前系中國民用航空局(以下簡稱「中國民航局」)運輸司國內航空運輸處處長，因涉嫌受賄罪，蘇紅於2015年9月15日經北京市人民檢察院決定被指定居所監視居住，於同年11月2日經北京市人民檢察院決定，於當日被逮捕。

檢方指控，蘇紅於2000年至2015年期間，先後利用擔任中國民航局運輸司國內運輸處主任科員、助理調研員、副處長、處長等職務便利，接受四川省恆翔航空服務有限公司法人吳某某、上海吉祥航空股份有限公司法人王某某等單位或個人請託，在國內及港澳台航空運輸業務申請、航線航班經營許可、定期航班計劃、節假日加班航班等審批事項中，分別為上述單位或個人謀取利益。為此，多次收受上述請託單位或個人給予的現金、匯款等財物共計人民幣549.12萬余元。

蘇紅於2015年9月15日被北京市朝陽區人民檢察院查獲歸案。去年9月29日上午，一襲黑衣的蘇紅在二中院受審，其當庭認罪悔罪，稱受賄后曾心裏有愧，一直在工作上兢兢業業作為彌補。

據悉，對蘇紅行賄的人員和單位多以「過節費」的名義送出，賄款有現金、加油卡、房產等。蘇紅說，用受賄的錢財，其用於消費和買房。受賄前，蘇紅住在一套小房子里，后通過收受和購買，蘇紅又擁有了3套百萬房產。

據悉，案件審理期間，蘇紅的家屬已向法院退賠賄款384萬元。

宣判

法院審理認為，蘇紅身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，其行為已構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，鑒於蘇紅涉嫌受賄被調查後，如實供述辦案機關已掌握的受賄犯罪事實，並主動交代辦案機關不掌握的其他受賄犯罪事實，積極全部退贓，有悔罪表現，且檢舉揭發他人犯罪，經查屬實，有立功表現，法院依法對其減輕處罰。

綜上，二中院一審以受賄罪判處蘇紅有期徒刑8年，並處罰金100萬元。在案扣押519萬余元作為違法所得已沒收，上繳國庫。

編輯：劉喆？？