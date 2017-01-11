中新社台北1月11日電 (記者 陳小願 陳林)中國國民黨11日公佈的最新統計顯示，截至11日零時，全台共有國民黨黨員888700人。

其中，黃復興黨部人數最多，達189495人。主要縣市中，國民黨黨員數排名前五的依次為：高雄市86837人、新北市84174人、台北市72642人、台中市60611人、台南市48574人；黨員數最少的三個縣為：連江縣1268人、金門縣6746人、澎湖系7861人。

據了解，國民黨為使今年「黨主席、中常委、中央委員、黨代表」四項黨職人員選舉程序更加完備，1月20日前，將每天公佈黨員總數；每周二、周五公佈具有上述選舉投票權的黨員人數，以符合選舉透明公開原則。

截至1月9日，該黨黨員中具有今年四項黨職選舉投票權者共226783人。

中國國民黨黨主席改選定於今年5月20日舉行，依現行規定，若1月20日前未完成補繳黨費的，不具投票權。

據台灣中央社報導，因基層黨員反映尚未收到繳費通知，國民黨中常會11日通過臨時提案，將補繳積欠黨費期限延至3月31日。(完)