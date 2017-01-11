新華社成都１月１１日電（記者余里、左為）中國大熊貓保護研究中心舉辦的全球大熊貓迎新年活動，１１日在雅安碧峰峽基地拉開序幕。該基地２０１６年新生的８隻熊貓寶寶集體亮相，提前向全球人民拜年。

中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地的大熊貓寶寶

新華社記者 薛玉斌 攝

這８隻熊貓寶寶中，有３對雙胞胎，２隻單胎。它們在工作人員布置的充滿新春喜慶氛圍的環境里，或走路、或爬樹，不時和玩偶互動，憨態十足，萌翻全場。最後，飼養員們懷抱各自負責的熊貓寶寶，為全球人民送上新年祝福。

中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地的大熊貓寶寶

新華社記者 薛玉斌 攝

？？？ 據了解，２０１６年，中國大熊貓保護研究中心共繁殖大熊貓１８胎２７仔，成活２２仔，並在大熊貓自然交配率、種公獸培育、幼仔遺傳質量等方面創下空前紀錄。

中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地的工作人員和大熊貓寶寶

新華社記者 薛玉斌 攝

２０１６年１２月，大熊貓「蘇琳」首次歲末發情配種，拉開了保護研究中心２０１７年大熊貓繁殖序幕。保護研究中心制定了合理的飼養管理方案，合理調配繁育科技人員，確保２０１７年繁育工作順利開展。

中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地的工作人員和大熊貓寶寶

新華社記者 薛玉斌 攝

中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地負責人張貴權說：「目前，大熊貓『娜娜』『雲朵』處於發情前期中。上個月，雅安碧峰峽基地對大熊貓圈舍做了相應的調整，合理安排圈舍，科學制定飼餵和管理方案，促進大熊貓發情。提前把繁育工作經驗豐富的飼養管理人員調配至繁育工作核心位置，為大熊貓繁育工作提供人員支持。」

中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地的工作人員和大熊貓寶寶

新華社記者 薛玉斌 攝