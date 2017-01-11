中新網1月11日電 據銀監會網站消息，銀監會近日下發關於進一步加強商業銀行小微企業授信盡職免責工作的通知。通知指出，小微企業授信盡職免責工作(以下簡稱小微盡職免責)，是指商業銀行在小微企業授信業務出現風險后，經過有關工作流程，有充分證據表明授信部門及工作人員按照有關法律法規、規章和規範性文件以及銀行內部管理制度勤勉盡職地履行了職責的，應免除其全部或部分責任，包括內部考核扣減分、行政處分、經濟處罰等責任。

通知指出，小微盡職免責適用於商業銀行小微企業授信業務營銷、受理、審查審批、作業監督、放款操作、貸款后管理等環節中承擔管理職責和直接辦理業務的工作人員，包括但不限於分管小微企業授信業務的機構負責人、管理部門及經辦分支機構負責人、小微企業授信業務管理人員、小微企業授信業務經辦人員。

通知明確了免責情形與問責要求。負責人免責情形方面，商業銀行小微企業授信業務風險狀況未超過本行所設定不良容忍度目標的，在不違反有關法律法規、規章和規範性文件規定的前提下，原則上對相關小微企業授信業務管理部門或經辦機構負責人不追究領導或管理責任。

經辦人員及參與具體業務流程管理人員免責情形方面，符合下列情形之一的，商業銀行在責任認定中可對小微企業授信業務工作人員免除全部或部分責任：

無確切證據證明工作人員未按照標準化操作流程完成相關操作或未勤勉盡職的；

自然災害等不可抗力因素直接導致不良資產形成，且相關工作人員在風險發生后及時揭示風險並第一時間採取措施的；

信貸資產本金已還清、僅因少量欠息形成不良的，如相關工作人員無舞弊欺詐、違規違紀行為，並已按商業銀行有關管理制度積極採取追索措施的；

因工作調整等移交的小微企業存量授信業務，移交前已暴露風險的，後續接管的工作人員在風險化解及業務管理過程中無違規失職行為；

移交前未暴露風險的，後續接管的工作人員及時發現風險並採取措施減少了損失的；

參與集體決策的工作人員明確提出不同意見(有合法依據)，經事實證明該意見正確，且該項決策與授信業務風險存在直接關係的；

在檔案或流程中有書面記錄、或有其他可採信的證據表明工作人員對不符合當時有關法律法規、規章、規範性文件和商業銀行管理制度的業務曾明確提出反對意見，或對小微企業信貸資產風險有明確警示意見，但經上級決策后業務仍予辦理且形成不良的；

有關法律法規、規章、規範性文件規定的其他從輕處理情形。

不得免責情形方面，小微企業授信業務工作人員存在以下失職或違規情節的，不得免責：借用小微企業業務流程、產品為大中型企業辦理授信業務、出現風險的(存量小微企業自然成長為大中型企業的除外)；有證據證明管理人員或經辦人員弄虛作假、與企業內外勾結、故意隱瞞真實情況騙取授信的；在授信業務中存在重大失誤，未及時發現借款人經營、管理、財務、資金流向等各種影響還款能力的風險因素的；在授信過程中向企業索取或接受企業經濟利益的；其他違反有關法律法規、規章和規範性文件規定的行為。

特殊情形下的問責要求方面，小微企業授信業務工作人員有證據證明，上級管理人員或所在機構負責人指使、教唆或命令工作人員故意隱瞞事實或違規辦理業務，且工作人員對此明確提出了異議的，即使該管理人員或負責人未參與具體業務流程，仍應承擔全部或主要責任。視具體情形，可對該提出異議的工作人員予以免責或部分免責。同一小微企業授信業務工作人員應對多戶不良貸款承擔責任的，商業銀行應當統一考慮、合併問責。執行盡職免責后，若有證據證明相關小微企業授信業務工作人員存在主觀、故意隱瞞行為的，應當對其追加責任認定。