新華社首爾１月１１日電 通訊：韓國民眾集會反對韓日「慰安婦」協議

新華社記者杜白羽

１月１１日中午，首爾，晴，零下９度。日本駐韓國大使館前的「慰安婦」少女像被穿上了厚厚的衣服，戴上了圍巾和手套。

少女像旁，正在參加第１２６５次為解決日軍「慰安婦」問題示威的人群不畏嚴寒，拿著象徵「慰安婦」經歷破繭而出的黃色蝴蝶標語，手舉牌子寫著「我們不想在還沒被解放的國家生活」「反對撤回少女像」。

２０１５年１２月２８日，韓日政府「突擊」簽署《韓日「慰安婦」協議》。日方在簽署協議後向韓國政府主導的「和解與治愈基金會」出資１０億日元（１美元約合１１６日元），卻強調其為「治愈金」而非「賠償金」。

韓國許多民眾怒斥，協議是對「慰安婦」受害者的出賣，半世紀多的傷痛豈是用錢能治愈的。據韓國女性政策研究院調查顯示，每１０名「慰安婦」中有７名飽受抑鬱和不安的折磨，這一比例在《協議》簽署一年後不減反增。

２０１６年１２月２８日，《協議》簽署一周年之際，韓民間組織少女像促進委員會在日本駐釜山總領館前新設立一座「慰安婦」少女像，成為韓全國第３７座少女像。日本政府認為《協議》簽署后「慰安婦」已解決，將這座新設的少女像視作「眼中釘」「心頭病」，祭出包括臨時召回日本駐韓大使和日本駐釜山總領事在內的外交攻勢向韓政府施壓，要求將其撤除。

韓國慰安婦問題對策協議會負責人對新華社記者說，國際社會在過去一年中要求日本解決「慰安婦」問題的呼聲越來越強。不僅在韓國全國各地，在海外澳大利亞、加拿大、美國、德國等地也建立起了「慰安婦」少女像和平碑。「日本政府越讓我們拆除少女像，我們越要建立更多，通過這些行動，已經宣布了協議無效。」

每周三在日本大使館前的示威至今已延續了２５周年。第１２６５次示威聲明說，日本把無法抹去的國家犯罪——「慰安婦」問題現在似乎變成了韓國少女像的撤除問題，政府的外交讓加害者與受害者地位顛倒，讓百姓屈辱、悲嘆。

韓國外交部發言人趙俊赫１０日在記者會上表示，希望有關方面集思廣益，以合適的地點安放釜山「慰安婦」少女像。

民間組織少女像促進委員會負責人反駁說：「外交部言論違背了守護和平少女像的民心，視日本政府優先的態度令人心寒。少女像不可能轉移。」

韓國市民團體憤怒疾呼：「為了還活著的４０名『慰安婦』老奶奶在生前獲得日軍『慰安婦』問題真相調查和謝罪、恢復名譽和人權，我們要求日本政府停止賊喊捉賊的脅迫，徹底反省並廢止協議。」

示威集會上，梨花女子高中「手斧」社團的學生邊唱邊跳《像岩石一樣》，一首獻給「慰安婦」老奶奶的歌。「像岩石一樣堅毅，我們不會在絕望中屈服，在磨難中自我覺悟，成為解放世界的奠基石……」