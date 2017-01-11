1月11日，湖南省新媒體協會成立。

紅網長沙1月11日訊（時刻新聞記者 王敏 楊艷 攝影 李長宏）新媒體時代，堪稱信息爆炸的時代，市民們在享受信息傳播便利的同時也別無選擇地吸收著各式「垃圾信息」。1月11日，湖南省新媒體協會成立，370多家新媒體企業與眾多互聯網「大咖」從此有了「組織」，湖南省新媒體行業邁向自律、健康發展。

找到「組織」，有何感言？今後又將如何規範自身，保障「健康」？會後，新媒體湘軍的「大咖」們接受時刻新聞記者專訪，暢聊「信息爆炸時代」的新媒體發展。

舒斌

紅網：當好三個表率，唱響網路主旋律

舒斌 湖南出版集團黨委委員、副總經理，紅網黨委書記、董事長

「成立湖南新媒體協會是省網信部門順應『互聯網+』時代管理變革新趨勢，創新網信工作的一大舉措，作為湖南黨網，紅網將當好表率，走在前列。」湖南出版集團黨委委員、副總經理，紅網黨委書記、董事長舒斌稱，紅網作為新媒體協會的發起單位之一，將營造正能量、做好媒體融合、做到行業自律，為推動我省網路文化繁榮發展貢獻力量。

紅網通過發揮紅網現有的省、市、縣三級網路傳播體系和「網報端微視屏」六位一體優勢，構建省市縣三級、雙網（PC端和移動端）黨媒新型傳播平台，做到全媒體宣傳、全業態傳播、全方位解讀、全平台覆蓋。2015年自主研發的「時刻新聞客戶端」用戶已達1650萬。主動策劃、科學引領，及時反映全省各地各部門貫徹落實中央、省委實際舉措和進展成效。在黨政服務上，目前紅網與省直廳局合作共建頻道達30餘個。在民生服務上，大力推動《百姓呼聲》《問政湖南》《消費維權》，在「時刻新聞」客戶端開通問政頻道，聽民聲、聚民智、解民憂、暖民心，打造網上群眾工作升級版。

舒斌表示，紅網將帶頭興網路文明之風，努力營造「自我約束、互相監督、公平競爭、健康發展」的自律機制，堅持正確政治方向、輿論導向、新聞志向和工作取向，切實履行新媒體肩負的職責使命，對黨忠誠、為黨分憂、為黨擔責、為黨盡責，為推動我省網路文化繁榮發展貢獻力量。

何旭

星辰在線：用新媒體的便捷、貼心和真誠，爭當排頭兵

何旭 湖南星辰在線新媒體有限公司黨委副書記、總編輯

「在十三五規劃開局之年的關鍵點上成立湖南省新媒體協會，對凝聚新媒體力量，傳播社會正能量、促進湖南省新媒體行業持續健康發展、服務我省經濟社會建設發展具有十分重要的意義。」湖南星辰在線新媒體有限公司黨委副書記、總編輯何旭為新媒體協會點讚。

「我們一定積極擁抱風雲激蕩的『互聯網+』時代，保持黨網特色，永遠創新進取，做大做強新媒體平台，以更加便捷、貼心、真誠的新媒體方式，傳向四面八方，爭當湖南省新媒體的排頭兵。」何旭稱，在未來的日子里，星辰在線將繼續奮發圖強，始終堅持黨管媒體原則，管好導向、管好隊伍、管好陣地，一如既往地堅持黨性原則，遵守國家憲法、法律、法規和政策，遵守社會道德風尚，積極培育和弘揚社會主義核心價值觀。積極作為，以身作則，探索媒體融合新路徑，為創新運用新媒體作出表率；積極適應分眾化、差異化傳播趨勢，加快構建輿論引導新格局，加快培養和造就一支政治堅定、業務精湛、作風優良、創新型、全媒型、專家型的新聞輿論工作隊伍。

鍾正陽

映客：倡導「綠色直播」24小時在線審核

鍾正陽 湖南映客互娛網路信息有限公司總經理

「映客自成立之初，就十分重視企業發展中的社會責任建設。」湖南映客互娛網路信息有限公司總經理鍾正陽介紹，作為行業領軍品牌，映客首倡「綠色直播」，通過技術審核與千人審核團隊24小時在線相結合的審核制度建設，映客不斷強化自身的內容安全監管機制，為打造清新、乾淨和綠色的直播體驗始終不遺餘力。

「映客直播作為新媒體中直播行業的代表之一，對能夠為湖南省新媒體行業的發展添磚加瓦感到十分榮幸，也會積極承擔起應有的責任。」鍾正陽表示，今後，通過湖南省新媒體協會，映客將繼續強化企業與政府部門的溝通交流，承擔起綠色直播建設和凈化網路環境應有的責任，共同維護國家網路安全，同時也會繼續與新媒體同行建立廣泛的交流、互信和合作，為湖南新媒體事業的發展進一步貢獻力量。

去年，映客通過各項公益活動，使「直播+公益」模式走向成熟，幫助66位脫離義務教育的優秀貧困學子圓大學夢，為1649名留守兒童帶來未來三年的生活費補貼。

「我們希望映客直播能成為一個充滿快樂與愛的平台。所以，對『分享快樂』做出更深刻的詮釋，應該就是映客發展的目標。」鍾正陽如是說。

