台北國際電玩展將開展中央社 (2017-01-11 22:50)
台北國際電玩展19日將登場，今年主題訂為「穿越遊戲時空In The Game,To The World」，劃分為「商務區（19日至20日）與玩家區（20日至24日）兩大展區。總計共有311家參展廠商、使用1550個展位，11日搶先舉辦展前記者會為展覽宣傳。中央社記者張新偉攝 106年1月11日
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上一則：電玩展 廠商辦趴與玩家互動
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