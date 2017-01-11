電玩展 廠商辦趴與玩家互動中央社 (2017-01-11 22:50)
台北國際電玩展19日將登場，今年總計共有311家參展廠商、使用1550個展位，參展廠商「HyperX」今年首次以獨立攤位進駐，並舉辦87%霸氣趴與電競玩家互動。中央社記者張新偉攝 106年1月11日
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