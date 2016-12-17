容祖兒睽違4年推新輯（1）中央社 (2017-01-11 22:50)
睽違4年，容祖兒推出國語新歌精選輯「一百個我」，11日在台北舉辦平面媒體餐會，她表示，很久沒來台宣傳，心情挺興奮，以後想多來台和大家見面，常看到台灣粉絲上網留言給她，真的很感動。中央社記者張皓安攝 106年1月11日
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