睽違4年，容祖兒推出國語新歌精選輯「一百個我」，11日在台北舉辦平面媒體餐會，她表示，很久沒來台宣傳，心情挺興奮，以後想多來台和大家見面，常看到台灣粉絲上網留言給她，真的很感動。中央社記者張皓安攝 106年1月11日