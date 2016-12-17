容祖兒40歲才想婚（1）中央社 (2017-01-11 22:50)
36歲香港歌手容祖兒11日表示，與男友劉浩龍一切都好，40歲才想結婚。曾茹素10年，為愛吃葷後，她去年又開始吃素，要替罹癌的媽媽祈福。中央社記者張皓安攝 106年1月11日
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