涉槍殺女友逃亡 男台中落網中央社 (2017-01-11 22:50)
新北市新莊區新莊路9日發生女子遭槍擊頭部致死案，新莊警分局循線查出死者同居人吳姓男子（中）涉有重嫌。經抽絲剝繭，11日在台中將吳男逮捕，晚間帶回偵訊。中央社記者林長順攝 106年1月11日
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