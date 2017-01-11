105學年度HBL男甲級12強複賽移師高雄巨蛋，青年11日在最後4.8秒，靠著球齡才2個多月的劉彥廷（左白衣者）2罰中1，以61比60逆轉強恕，也拿下複賽首勝。（高中體總提供）中央社記者李宇政傳真 106年1月11日