HBL 劉彥廷助青年逆轉勝中央社 (2017-01-11 22:50)
105學年度HBL男甲級12強複賽移師高雄巨蛋，青年11日在最後4.8秒，靠著球齡才2個多月的劉彥廷（左白衣者）2罰中1，以61比60逆轉強恕，也拿下複賽首勝。（高中體總提供）中央社記者李宇政傳真 106年1月11日
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