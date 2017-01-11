生育率超強 南非4萬學齡兒童無校可讀中央社 (2017-01-11 22:19)
（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡2017年1月11日專電）相對於台灣的低生育率，南非豪登省超強生育率讓今年的5萬8000名等待入學兒童中，仍有4萬名無校可讀。省長馬克胡瑞向家長們保證肯定會解決這個問題。
南非9省中豪登省（Gauteng Provience）雖是最小的一省卻是經濟力最活躍、最富庶的一省，首都茨瓦尼（Tshwane）與第一大城約翰尼斯堡均座落其中，因而吸引許多鄰國人民前仆後繼，以合法或非法方式進入該省尋求工作機會。
豪登省1萬8176平方公里的土地上，過去10年人口成長率約35%，目前約有1400萬人口，幾乎佔全國總人口的25%。
事實上，南非總人口過去10年也由2006年的4891萬成長為2015年的5500萬，成長率高達12.45%。
南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）今天引述馬克胡瑞（David Makhura）報導。他說：「我們愈加改善教育，必定面對更多問題。學齡兒童無校可讀的另一個原因是豪登省經濟不斷成長，吸引愈來愈多外來移民的同時也引發他們下一代無校可讀的窘況。」
直至昨天下午為止，在學齡兒童排隊名單上的5萬8000名，已有2萬名完成註冊手續，仍有近4萬名無校可讀。
馬克胡瑞呼籲家長，如果住家附近學校已經額滿，不要強迫孩子去讀，而是配合教育部的分發，就讀離家較遠的學校。事情一定會獲得解決。
他說：「我們正在積極籌建新的小學，以確保孩子受教育機會。比起在艱困環境中成長的父母，我們希望透過教育讓孩子們擁有更光明的未來。」
他同時表示，將在豪登省開設8所殘障兒童學校。
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