（中央社記者陳政偉台北2017年1月11日電）隨著桃園機場捷運通車在即，新商圈效益發酵，量販業者積極搶進，好市多才說中壢店將引進加油站，家樂福也表示，將在八德開出第9家店，集結量販最新概念，布局大桃園。



美式量販好市多新莊店日前才開幕，引爆人潮；在桃園地區，其實好市多在南崁與中壢已有2家店，且預計第1季將在中壢店開設加油站，是1997年好市多來台發展至今，第一次推出非零售型態的會員服務。



無獨有偶，家樂福去年9月才在平鎮開分店，今年才一開始就宣布，在八德開出全台第95家分店，是桃園地區的第9家量販店，今年預計會開2家大型店。至於小型店的便利購，今年預計要再開20家便利購。



家樂福公關經理何默真表示，看好機場捷運通車後，將產生許多新興商圈，以桃園地區來說，13日將開出便利購中壢中北店，加上桃園地區有南平店、南竹店，就有3家便利購。



何默真說，八德店營業面積約有5000坪，附近有許多新社區，且住宅密度高，新店將吸引八德地區民眾來店消費，集結所有量販店新概念。



何默真強調，特別的是，八德店引進量販業首創現烤鴨，食材是選自台灣櫻桃鴨，使用德國進口要價新台幣120萬烘烤爐進行多道工序烘烤，並找來師傅現場片鴨。



另外，何默真說，還有澳洲冠軍和牛低溫濕式熟成室，將頂級的冷藏空運澳洲冠軍和牛與金鑽黑牛真空密封，特聘專業牛排師傅協助現場料理，讓顧客可以立食，



何默真指出，將有彩虹果汁吧採用當季新鮮水果，混搭漸層現打果汁；以及平鎮店紅起來的百萬窯烤爐披薩，現選現做服務再升級，顧客可以自行選擇喜歡的餡料；其他還有VR實境3D虛擬體驗、文創產品專區、親子互動投影運動區等全新體驗。