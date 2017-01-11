（中央社台北2017年1月11日電）第106003期大福彩今晚開獎，中獎號碼為03、08、21、27、30、32、38，特別號為23。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎有3注中獎，各得獎金新台幣25萬元；參獎有110注中獎，各得獎金4000元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。