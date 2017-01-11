（中央社台北2017年1月11日電）第106009期今彩539開獎，中獎號碼07、09、10、15、24。派彩結果，頭獎6注中獎，每注可得新台幣400萬元。



貳獎242注中獎，每注可得2萬元；參獎7310注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼188，正彩25注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼9823，正彩5注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。