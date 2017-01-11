今彩539頭獎 6注中獎中央社 (2017-01-11 22:11)
（中央社台北2017年1月11日電）第106009期今彩539開獎，中獎號碼07、09、10、15、24。派彩結果，頭獎6注中獎，每注可得新台幣400萬元。
貳獎242注中獎，每注可得2萬元；參獎7310注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼188，正彩25注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼9823，正彩5注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
關鍵字：
下一則：大福彩頭獎 槓龜
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
acer aspire R7-572．Acer Liquid E3．acer D732G．acer E3．ACER 13.3吋．Acer Liquid 皮套．ACER VN7．ACER 液晶螢幕．Seoul 液晶螢幕．Acer beTouch E400．白色 液晶螢幕．14吋 ACER．ACER 魔獸機．ACER ES1-111．ACER 通話平板．acer 平板．ACER V3-371-58MP．Acer aspire E5．ACER A1 保護貼．acer E5 筆電．19V 4.74A acer．ACER S240HL．acer 寬螢幕．acer s7-392 i7．Acer Aspire 5550．ACER V5-471G．ACER B1-730HD．ACER Aspire．ACER VN7-591G-79MX．acer 筆電 win7
馬雲和特朗普如何相互抬轎子？【北京新浪網】
四川宏達股份有限公司重大資產重組進展公告【北京新浪網】
完美世界股份有限公司第三屆董事會第三十三次會議決議公告【北京新浪網】
周三金價小幅上揚 創6周新高【北京新浪網】
祥碩拿下三星可攜式SSD控制IC大單 【財訊快報】