（中央社記者王靖怡台北11日電）36歲香港歌手容祖兒今天說，與男友劉浩龍一切都好，40歲才想結婚。曾茹素10年，為愛吃葷後，她去年又開始吃素，要替罹癌的媽媽祈福。



睽違4年，容祖兒推出國語新歌精選輯「一百個我」，今天在台北舉辦平面媒體餐會，她表示，很久沒來台宣傳，心情挺興奮，以後想多來台和大家見面，常看到台灣粉絲上網留言給她，真的很感動。



從去年再度吃素，容祖兒是為了幫肺癌復發的媽媽祈福，希望媽媽身體健康；被問起之前開葷原因時，她笑認是為愛破戒，與男友外出吃飯不方便，一開始再吃肉還會過敏，她原本就比較喜歡吃菜。



容祖兒坦言事業心很強，也很在意要有時間陪伴家人，媽媽生病後，她只要回香港，就會盡量留在家陪媽媽吃晚飯，男友不會抱怨，兩人工作都很忙，笑稱今年才和男友見過一次面、幾小時而已。



被問到如何維繫感情？容祖兒說，兩人交往多年，且經過4年磨合期，很了解彼此個性，一切都很好，出去約會也不在意狗仔跟拍；至於婚事，她坦言要完成人生大事不容易，須做好充分準備，預計40歲結婚，打算就生一個孩子，直呼生一個很不容易了。1060111