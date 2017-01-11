現場：上海一小區樓房發生坍塌 疑因爆燃引發北京新浪網 (2017-01-11 22:17)
今天晚上21時許，上海市楊浦區控江路敦化路路口一居民小區樓房發生一起疑似爆燃事故，發生坍塌的是四層樓房中的第三層，有人員被困。周邊居民樓部分玻璃窗被震碎。目擊者聽見現場有巨響，目前消防公安已經趕赴現場處理。東方網記者正在現場。
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