上海一處居民小區樓房發生坍塌 目前傷亡不明北京新浪網 (2017-01-11 22:20)
原標題：上海一居民小區樓房發生坍塌
[突發：上海楊浦控江路敦化路口一居民小區樓房發生坍塌 目前傷亡不明]據網友爆料，今天晚上21時左右，上海市楊浦區控江路敦化路路口一居民小區樓房發生一起疑似爆燃事故，有目擊者聽見現場有巨響，目前消防公安已經趕赴現場處理。看看新聞Knews記者已奔赴現場
來源：看看新聞網
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