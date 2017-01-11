中新網濟南1月11日電 (曾潔)「山東堅決不引進、不批准安全不達標項目，就算項目投資再大、稅收再高，也不要帶血的GDP。」山東省人民政府省長郭樹清在11日下午召開的山東全省安全生產會議作上述表示。

山東2016年12月份接連發生8起較大生產安全事故，造成40人死亡，建築施工、道路交通等領域同類事故多地市接連發生，有些市縣短期內相繼發生數起較大生產安全事故。對此，郭樹清表示，山東將給各行業制定安全風險辨識、評估、分級管控地方標準體系，督促企業對標、達標，並建立安全風險和事故隱患資料庫，依靠信息化大數據手段進行安全風險定期評估、預警工作。

郭樹清還特別指出，鑒於濟南發生「11.29」廠房爆炸致高鐵停運事故，該省將實施鐵路沿線環境綜合治理，用更加嚴格的標準把鐵路周邊可能影響高鐵安全運行的問題徹底排查、治理，確保高鐵安全運行。

調整產業結構、去產能是重工業發達的山東未來經濟發展的重要課題，據中國統計局核定，山東省2016年前三個季度三大產業構成為7.2：45.1：47.7，第三產業比重同比提高2.0個百分點。郭樹清表示，未來山東將著力做好煤礦、非煤礦山轉型升級，儘快完成化工企業搬遷、整改、關停工作，建立分級管控網上巡查平台，對重大風險點實施動態監控和事故預警，防範、遏制重特大事故。山東要堅守絕不以犧牲安全為代價這條底線，不引進、不批准安全不達標項目，就算項目投資再大、稅收再高，也不要帶血的GDP。

據當天會議通報，山東2016年發生各類生產安全事故2835起，死亡1755人，較上年分別下降8.2%和3.7%，其中發生較大事故39起，死亡173人；發生重大事故3起，死亡32人。(完)