狠心近距離槍殺陳姓同居女友的吳姓男子於11日在台中落網，他應訊時言詞閃爍，供稱沒有殺害陳女，但說詞卻前後矛盾，且交代不出為何隨身攜帶槍枝，警方還查到當天吳男打電話找來一名林姓友人接應，林男到案後供稱：「看電視才知道他殺人！」否認協助逃亡。

根據警方調查指出，吳男9日疑似持槍槍殺女友後，打電話給新北市消防局報案表示有女子疑似輕生，頭部不斷流血，不過當消防局人員想繼續追問時，男子緊張說自己是通緝犯，不能講太多，隨即掛上電話，消防局人員到現場時，發現陳女已無生命跡象。

吳男趁消防局人員到場前離開租屋處，並打電話給林男請他開車來接，晚間到三重區和欣客運搭車，要到台中投靠其他友人，而林男向警方表示，他是10日起床打開電視看新聞，才發現吳男殺人，嚇得向北市北投警分局報案。

警方11日上午10時許，新莊警分局調派偵查隊10名幹員，直奔台中緝捕吳男，在台中的客運站發現吳男與2名友人，正準備搭車離去，見機不可失上前將他逮捕，吳男落網後遲遲不說出為何殺害陳女，警方目前還在釐清當中。