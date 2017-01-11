HBL／頂級內線對決 南山以外線取勝NOWnews今日新聞 (2017-01-11 22:15)
同樣擁有傲人禁區身材的南山高中和泰山高中在11日正面對決，卻是外線攻勢影響了勝負，南山全場以4成命中率投進10記三分球，最終以70比59擊敗泰山。
至於備受期待的長人對決，泰山譚傑龍攻下10分14籃板，吳沛嘉則是攻下9分4籃板，並送出平自己生涯最佳紀錄的6次火鍋。
雖然得分籃板皆輸，但吳沛嘉帶走了最後的勝利，而且6火鍋中有一記便是賞給譚傑龍，對此他表示：「其實那球他（譚傑龍）沒有看到我啦！比起來我比較喜歡蓋＂追魂鍋＂，很喜歡那種把球釘在籃板上的感覺。」
吳沛嘉表示對於比賽自己還是從防守做起，希望由自己的防守帶動球隊勝利，不過最近也增加了中距離投籃練習的分量，要大家等著他看在比賽中投籃的表現。
南山教練許時清賽後認為兩隊的外線發揮是此戰勝負關鍵，球隊其實並沒有做好賽前制定的防守策略：「我們第一線太容易被過，補防也太慢、導致對方很多罰球，幸好今天泰山外線不準，否則勝負還很難說。」泰山今日外線全面熄火，三分球13投僅中1。
關於吳沛嘉和譚傑龍的對陣，許時清表示兩人球風不同，目前也還沒有辦法評斷誰較為突出，年輕球員在每個階段都會有所進步，可能要賽程告一段落才有辦法做出比較。
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