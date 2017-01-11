惡房東張淑晶因多起坑殺房客案件官司纏身，日前又遭踢爆坑殺來台觀光客，全案經媒體報導後，新北地檢署也主動分「他」字案偵辦，今(11)日上午以證人身分傳喚旅館陳姓老闆到案說明，他庭訊後受訪，向媒體表示能指證張淑晶的惡行「就送(台語，意為很爽)！」。

張淑晶先前多次涉嫌以不平等租約詐騙、坑殺房客，遭新北地檢署以詐欺、恐嚇取財等罪嫌起訴並具體求刑8年。但她日前又遭控在國際訂房網上po精美照片，吸引2名馬來西亞籍旅客以美金150元(約新台幣4500元)的價格訂房，待旅客來台後再謊稱沒房間了，將旅客換到一晚1200元的旅館，藉此賺取差價。她甚至還趁旅客不在時，向旅館老闆以「不是我入住」為由要求退費，意圖兩邊坑殺。全案經媒體報導後，新北地檢署主動分案偵辦，並於今日以證人身分傳喚旅社陳姓老闆到案說明。

陳姓老闆指出，張淑晶總共要求退費3次，每次都是趁2名馬籍旅客不在旅館的時候，遭拒絕後還自己報案找警察來。一開始他還沒認出張淑晶，直到旅館櫃檯小姐告訴他，他才認出這個人就是「惡房東」。他也表示，這次事件雖然沒有造成旅館金錢上的損失，但對商譽還是造成了傷害，讓人誤會旅館照片和實際房間差很大，因此能出庭指證張淑晶的惡行，讓他覺得「就送(台語)！」。