1.41億大福彩摃龜 今彩539頭獎6注中各400萬NOWnews今日新聞 (2017-01-11 22:29)
第106000003期大福彩11日晚間開獎，開出的中獎號碼為3、8、21、27、30、32及38，特別號23，這期頭獎有1億4139萬3428元沒人中。
同時間，第106000009期今彩539也開獎，開出的中獎號碼為7、9、10、15及24，這期頭獎有6注中，每注可獲得400萬元，
至於開出今彩539頭獎的彩券行包括台南市麻豆區保安里興國路5號豪億中彩券行、高雄市三民區哈爾濱街284號1樓萊旺彩券行、高雄市苓雅區武廟路41號天福彩券行、新北市中和區連城路30號1樓金來發彩券行各開出1注，台南市永康區永大路二段901號1樓金鑽彩券行則開出2注。不過，實際中獎號碼及派彩結果仍要以台灣彩券公司公告的為準。
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上一則：電業法三讀修法 環團有褒有貶
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