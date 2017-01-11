【大成報記者羅蔚舟報導】害怕洗熱水澡時發生一氧化碳中毒的意外嗎？因患有睡眠呼吸中止症而睡不著嗎？如何及時發現工廠機器設備異常？這些問題都有解了！隸屬於科技部轄下的財團法人國家實驗研究院（以下簡稱國研院），肩負「建構研發平台、支援學術研究、推動前瞻科技、培育科技人才」四大任務，協助人們生活更美好、工作效能更提升。為具體展示國研院的研發成果，讓社會大眾進一步認識國研院，特於1/11-12在臺大醫院國際會議中心舉辦「國研院年度成果展」，內容包括「智慧科技@生活應用」主題展、大型研發設備及各中心成果聯展。發展科技的重要目的之一，是為了幫助人們擁有更美好的生活，這也是國研院長久以來的努力目標。「智慧科技@生活應用」主題展中，展示國研院國網中心的「睡眠呼吸中止症診斷技術」、「自動化車輛計數與分類系統」、「河川水位監測技術」，以及與中興大學莊秉潔教授合作之空污PM2.5模擬分析，晶片中心可即時透過網路發送一氧化碳外洩警報的「雲端電子鼻」，奈米中心可隨時監控環境中有害氣體濃度的「晶片型複合式氣體感測器」，這些都可幫助人們居家更安全、交通更便利、生活更安心！進入工廠，晶片中心的「智慧感測模組系統」及奈米中心的「振動異常即時檢測感測器」，可以讓機械設備自我警示異常狀況；國網中心的「雲端機房精確人件定位系統」可遠端即時監控機房人員與重要零件，有效監管可能的風險；儀科中心的「智慧工廠」可以即時監控作業流程，進而提升工廠效能、減少資源虛耗。這些都能提高工廠產能，增進整體社會經濟動能！此次「國研院年度成果展」首度展出颱洪中心的無人飛機，經過幾個月的測試，今年起無人飛機將飛進颱風中心，執行觀測任務，幫助台灣氣象學界對颱風有更進一步的認識，進而提升氣象預報準確度；另外也展出福爾摩沙衛星五號1:1實體模型，福衛五號是黑白解析度2米、彩色4米的遙測衛星，今年將升空執行「觀照世界、守護台灣」的重要任務。除此之外，各中心成果聯展亦頗有可觀之處，例如國震中心的「結構安全監測系統」，可在地震發生後短時間內回報建築物結構可能受損程度，提醒所有權人進行檢測與修復；海洋中心的「環台岸基雷達測流系統」可以協助海巡單位縮小落水者可能漂流範圍，提高救援效率，「深海遙控無人載具」則可取代潛水伕或載人潛艇，提升水下作業效率，降低人員作業風險，未來可具體應用於天然氣水合物探勘、海底電纜佈建與維護、水下搜尋與打撈、水下考古等作業；太空中心的「GNSS-R接收儀技術」，可同時接收1組GPS直射訊號及4組來自海面的GPS反射訊號，以探測海象反演海面風場、協助氣象預報與颱風研究，將搭載於福衛七號自主衛星上執行氣象科學任務；動物中心的「實驗動物替代教具」可以減少教學用實驗動物使用量，幫助學生體認珍惜生命的真義；科政中心的「大型科研能量資料庫」可以幫助政府掌握最適合台灣的科研發展方向，帶領台灣永續發展！國家實驗研究院係以「追求全球頂尖、開創在地價值」（Global Excellence、Local Impact）為願景，並以「創新科技，守護台灣」作為營運目標。未來國研院將繼續扮演國內科技人才與創新經濟所需之科技研發平台的提供者，創造新興產業，貢獻民生福祉，帶動台灣的科技成果接軌世界，加速社會進步！(圖由國研院提供／國研院太空中心人員向科技部楊弘敦部長(中)和其他貴賓介紹福衛五號。)