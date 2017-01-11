【大成報記者羅蔚舟／桃園報導】勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為鼓勵失業勞工投入長期照護等缺工的行業，持續推動缺工就業獎勵計畫，轄內各就業中心陸續開出「照顧服務員」職缺，僅需通過90小時訓練課程，即獲得結訓證書，平均就業薪資超過30K；只要穩定工作還可領取5千至7千元不等的補助津貼。桃竹苗分署表示，民眾倪安萍就是在這樣的獎勵措施下，得以在中年轉業之時安穩就業，並順利媒合至苗栗醫院護理之家。桃竹苗分署表示，倪安萍在面臨中年轉業之際，抱持做功德的心態於8年前取得照顧服務員乙級證照，但首度面臨被照顧者離世時，安萍猶如失去家人般心痛，同時也體認到這是需要長期投入心力的工作，專業領域不該因個人情緒受影響，決定調適心態重新出發，在政府推動長照政策之際，安萍也於105年經由苗栗就業中心運用缺工就業獎勵措施，目前在苗栗醫院護理之家穩定就業。倪安萍原從事會計工作，45歲那年轉換跑道，決心成為照顧服務員，並順利於98年取得照顧服務員乙級證照，在安養機構照顧服務與輔助臨床看護，一直以照顧家人的心態與被照顧者相處，但103年時因身體因素休養逾一年，雖然身體逐漸復原但體力卻不若以往，失業一段時間後來到苗栗就業中心尋求協助。分署長丁玉珍表示，為鼓勵失業勞工投入缺工之特定行業，勞動部規劃辦理鼓勵失業勞工受僱特定行業之津貼補助措施，安萍經苗栗就業中心就業服務員邱俐穎評估後，認為其擁有照顧服務員技術士證照，符合缺工就業獎勵計畫中受僱從事機構照護服務工作之勞工資格，只要穩定工作每月即可領取津貼5,000元至7,000元，最長可領18個月，並順利媒合安萍到苗栗醫院護理之家工作。丁玉珍強調，長期照顧服務是國家重大政策，相關人才的培育更是刻不容緩，桃竹苗分署轄區內各就業中心開出的照顧服務員職缺，僅須通過90小時訓練課程的照服員結訓證書，且月薪(含加班)逾30K，仍長期呈現「事求人」的狀態。為解決人才荒，就業中心持續運用缺工獎勵計畫，補助投入長照 工作的穩定就業者，未來也將推動「訓用合一」，也就是依據用人單位實際職缺，推動訓練單位結合用人單位開辦專班，訓後即可推介結訓學員就業。（圖由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供／倪安萍在桃竹苗分署的協助下，順利媒合至苗栗醫院護理之家進行專業的長期照顧服務。）