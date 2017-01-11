【大成報記者羅蔚舟／桃園報導】國際扶輪社3500地區桃園南區扶輪社等八個社團，1/11在桃園市平鎮區樹仁基金會附設桃園教養院辦理聯合社區活動「寒冬送暖-關懷原鄉獨居老人」暖被捐贈儀式，由扶輪社桃園第五分區總監鄭桓圭、助理總監黃瑞櫻，率扶輪社社長，採購自全國唯一由中重度智障者製作的「溫心牌」棉被130床，捐贈給台東縣的偏遠獨居原住民，由台東縣原住民行政處原住民社福科高沛伶代表接受，並頒發感謝狀給八位扶輪社長。桃園南區扶輪社、東南扶輪社、成功扶輪社、武陵扶輪社、向陽扶輪社、東陽扶輪社等八社，發起「寒冬送暖-關懷原鄉獨居老人」暖被捐贈儀式，向桃園教養院採購，全國唯一由中重度智障朋友親手製作的棉被130床，贈送給遠在台東偏鄉的原住民獨居老人。桃園南區扶輪社社長黃勝義，日前參加台東原住民觀護所修繕完工典禮，獲悉台東縣原住民獨居老人生活物質貧乏，有感於年關將至寒冬來臨，遂號召南區八個扶輪社聯合發動「寒冬送暖-關懷原鄉獨居老人」捐贈活動，並希望拋磚引玉，呼籲社會大眾關懷原鄉獨居老人，適時適當伸出援手關懷他們。捐贈儀式在桃園教養院舉行，由於暖被體積龐大，將以貨運方式一一送達台東原住民獨居老人手中，除了肯定桃園教養院親手製作棉被的智障朋友外，也溫暖受贈者的身子，同時溫暖他們的心。正所謂『一床棉被、二倍愛心、三份溫暖』，讓整個冬天身子、心理都暖暖的。（圖由桃園教養院提供／國際扶輪社3500地區桃園南區扶輪社等八個社團，1/11在桃園市平鎮區樹仁基金會附設桃園教養院辦理聯合社區活動「寒冬送暖-關懷原鄉獨居老人」暖被捐贈儀式。）