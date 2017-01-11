1月11日，WESG世界電子競技運動會2016全球總決賽開賽前一天，阿里體育與常州市體育局在常州召開新聞發佈會，宣布雙方結成10年戰略合作夥伴，將在場館管理、賽事運營、電競產業、體育培訓、體育大數據等領域開展全面合作，致力將常州打造成運動活力城市典範。

根據合作，未來10年雙方將充分結合各自的資源優勢，利用阿里體育的互聯網平台及大數據，用市場化手段促進常州市體育事業與體育產業融合發展，提升政府公共體育服務管理能力和水平，加速常州市產業轉型升級，培育新的經濟增長點。

早在去年10月，阿里巴巴集團就與江蘇省結為全面戰略合作夥伴，在江蘇省全面加強互聯網重點領域的前瞻性布局背景下，阿里巴巴依託江蘇經濟強省優勢，把握產業互聯網、物聯網、大數據的機遇，與江蘇開展全面務實深入的合作。此次與阿里體育的全面對接，可以說是在阿里集團與江蘇省邁向體育領域的第一步。

常州體育局局長朱笑冰表示：「阿里體育依託阿里集團的優勢，有著強大的數據營銷能力和綜合的整合平台資源，同時擁有眾多像WESG這樣具有國際影響力的賽事IP。阿里體育和常州市體育局的戰略合作是強強聯合，優勢互補，對豐富阿里體育線下平台，推動常州體育產業發展模式創新將產生積極而深遠的影響。」

當天，首先公佈的落地項目是在電子競技領域，常州體育產業集團與阿里體育就WESG世界電子競技運動會達成合作，在未來3年內，雙方將共同投資運營WESG常州站系列賽事，並規劃打造有品牌特色且有規模的電競館，推動常州電子競技項目的發展。

阿里體育CEO張大鍾錶示：「非常高興能夠與常州這座具有三千多年歷史的文化名城全面合作，同時作為江蘇長江經濟帶重要組成部分，常州也充滿了代表年輕與未來的活力，這正是阿里體育選擇將電子競技這樣一個項具有現代化和科技感的運動帶來這裏的原因。我相信這裏將會成為開展全民健身和孕育體育運動超級之星的膏腴之地。」

WESG是阿里體育原創的世界頂級綜合性賽會制電競大賽，也是全球唯一一個運動會性質的電子競技賽事，從2016年5月預選賽開啟就已受到了全球電競玩家們的熱切追捧，總計逾6萬名來自125個國家和地區的報名參賽選手以及全球傳播覆蓋使WESG真正實現了電子競技的全民參與、全民競技。以國家為單位的參賽形式也令選手們感受到了無上的國家榮譽感。首屆WESG總獎金550萬美金，總投入達到1億元。在結束了長達七個月的洲際賽馬拉松后，期待已久的全球總決賽將於2017年1月12-15日在常州點燃戰火，屆時，來自全球五大洲336名頂尖玩家將奉獻一場視覺盛宴。

根據此次與常州體育局的合作，常州奧體中心將成為2017-2019年WESG旗下5項大型國際線下賽事的舉辦地，其中包括全球總決賽、中國區總決賽、以及亞太總決賽。坐落於常州市新北區的奧體中心，毗鄰常州市行政中心、常州大劇院、常州市民廣場，是一個擁有完整體育設施的綜合體，總佔地面積28.5公頃，總建築面積17.5萬平方米。本次全球總決賽的入駐，是常州奧體中心乃至常州市第一次與世界級綜合電競賽事牽手。

此外，阿里體育還在致力於開拓電競場館新模式，將全國大大小小的網吧改造成具有同一標準的多功能電競館。截止目前全國已有1000餘家簽約場館，同時通過與WESG平台聯動銜接，以日常的線下電競館賽事與體系服務，為用戶提供全新的生活娛樂體驗，使電競真正的融入生活。此次與常州市的全面合作，阿里體育也將會在場館和電競館改造方面施展拳腳。（安平）