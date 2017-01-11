日期:1月11日，遼寧隊在主場以108-95擊敗山西，繼續在積分榜上緊緊追趕前三強的球隊。郭艾倫本場比賽表現先抑后揚，總共拿到15分5籃板5助攻。

第四節比賽中段，郭艾倫罰球線持球殺入內線，面對曾令旭的防守一個轉身後，將球傳到了另一邊的韓德君手中，韓德君跳起輕鬆將球上進，打成2+1。這個精彩的配合讓防守的曾令旭一度成為背景，他跟著郭艾倫的動作有些顧此失彼。而韓德君打進后，郭艾倫顯得更為興奮，他右手緊緊握拳，大聲的在場上宣洩著。

下一回合，打興奮了的郭艾倫持球長驅直入到山西籃下后拋投打板得分，遼寧98-82領先，將分差拉大到了15分以上，提前消滅了比賽的懸念。郭艾倫的這一傳一投和他上半場的表現截然不同。整個上半場，首發出場的郭艾倫僅僅拿到5分，狀態有些低迷。

當時立刻有些球迷發微博表示了對他狀態的擔心，「我就納悶了，聯賽這麼緊張參加個全明星也就算了，但這個節骨眼錄什麼春晚啊？看看郭艾倫進攻沒有，防守跟不上，明顯是這一周太過分心了。哈德森也不咋地，都嘚瑟。」這位球迷這樣寫道，立刻有網友評論表示（錄製春晚）真的擔心影響訓練。

好在郭艾倫用下半場的表現讓擔心他的球迷吃下了一顆定心丸，常規賽收尾在即，遼寧隊和郭艾倫將為季後賽發起真正的衝刺。

（Eric）