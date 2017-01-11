日期:1月11日消息，CBA聯賽第26輪的比賽今晚全面開打，在一場焦點較量中北控男籃坐鎮主場迎來了北京隊的挑戰。憑藉著馬布里的穩定表現以及翟曉川在末節的爆發，北京隊最終92-87戰勝了北控男籃。

比賽進行到第三節還剩最後1分鐘，北控隊執行罰球，這時，身著西服的比賽監督突然衝到了場內叫停了比賽，並和裁判交流，隨後裁判示意北控隊的外援巴蒂斯塔無法再繼續比賽。

經過了解才得知，巴蒂斯塔本場比賽應該是累計六次TUD犯規，原本應該被禁賽一場。

讓人難以置信的是，籃協沒有發現巴蒂斯塔累計犯規數達到禁賽竟然是因為自己的數據統計出現了問題。賽后經過了解，籃協在TUD技術統計中出現了問題，巴蒂斯塔的數據奇怪的出現了兩行，有2次違體犯規被記到了第二行里，這也導致工作人員沒有發現他的累計次數已經到達了4次。

在CBA的歷史上，籃協的技術統計出問題已經早已不是新鮮的事情了，以前還曾出現過比分出現錯誤，官方技術統計與現場技術統計不同。本賽季，籃協官方推出技術犯規和違體犯規的查詢還一度被外界認為是一種進步，但這次統計造成本該禁賽的隊員打了三節，卻成為了一個笑話。

有球迷賽后留言表示，中國籃協真的是擁有全世界最奇葩的數據。

（浪神）