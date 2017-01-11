時隔約談僅5日 央行再對比特幣交易所展開現場檢查北京新浪網 (2017-01-11 22:20)
新浪科技訊 1月11日晚間消息，繼1月6日央行約見京滬比特幣交易平台「火幣網」、「幣行」、「比特幣中國」之後，時隔僅5天，央行又對上述三家比特幣交易所展開現場檢查。
今日，央行官網消息稱，人民銀行營業管理部與北京市金融工作局等單位組成聯合檢查組，於2017年1月11日起進駐「火幣網」、「幣行」等比特幣、萊特幣交易平台，就交易平台執行外匯管理、反洗錢等相關金融法律法規、交易場所管理相關規定等情況開展現場檢查。
針對此事，「火幣網」回應確有此事，具體內容以央行官網公告為準；「幣行」對新浪科技表示稱「目前幣行平台運行情況一切正常，正在積極配合工作小組，提供詳盡信息，如若有具體的指導意見下發，平台會第一時間公佈。」
五天前曾被約見
針對近期比特幣交易平台運行異常情況，1月6日人民銀行營業管理部、北京市金融工作局聯合相關監管部門約見了「火幣網」、「幣行」等比特幣交易平台主要負責人，了解該平台運行情況，提示可能存在的法律風險、政策風險及技術風險等，要求其經營行為必須依法合規，並對照相關法律法規嚴格開展自查並進行相應清理整頓。
根據2013年12月中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會下發的《關於防範比特幣風險的通知》（銀髮〔2013〕289號），比特幣是特定虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。參與機構和個人應審慎從事比特幣投資等活動，並承擔相應責任和風險。
此外，日前人民銀行上海總部、上海市金融辦聯合相關監管部門約見了比特幣交易平台「比特幣中國」主要負責人，了解平台運行情況，提示可能存在的風險，要求其嚴格按照相關法律法規要求，依法合規經營。敦促該平台對照相關法律法規開展自查並進行相應清理整頓。
公開資料顯示，「火幣網」、「幣行」、「比特幣中國」是中國交易量前三的比特幣交易平台，其中「比特幣中國」位於上海，前兩者來自北京。
價格異常波動引關注
據火幣網數據顯示，1月5日凌晨1點10分，比特幣價格突破歷史高位8000元；截至5日09:43，比特幣達到8710元新高位。
但受6日央行等部門約見平台的影響，比特幣一度下挫500元，破6000大關，較近期高位8885元重挫逾30%，最低收至5600元。
據火幣網的報價，比特幣周三(1月11日)歐市盤中擴大跌幅至逾17.6%，跌破5200元關口至5155元；同時比特幣兌美元跌破800大關，創12月22日以來新低794.655，日跌幅為13.11%。
央行曾多次重申，比特幣是特定虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。央行曾提出爭取早日推出由央行發行的數字貨幣，但值得注意的是，這裏的「數字貨幣」並不是指比特幣。
德勤亞太區投資管理行業主管合伙人、德勤中國區塊鏈發起人秦誼表示，央行數字貨幣是以國家信用為基礎，它的發行必須由央行決定，央行擁有對數字貨幣的主權控制力。同時，所使用的數字貨幣體系要能夠幫助央行有效地制定和運行貨幣政策，調控宏觀經濟。所以，從貨幣發行和管理的角度來看，比特幣的現有模型是無法滿足的。
截至發稿，比特幣價格為5445元人民幣。(徐利)
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