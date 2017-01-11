泰國將啟動修憲 任命攝政王需聯署北京新浪網 (2017-01-11 22:06)
新華社曼谷１月１１日電（記者 李穎）據泰國媒體１１日報導，泰國國家立法議會將於１３日正式啟動修憲程序，包括同時修訂現行的「臨時憲法」和尚未生效的新憲法草案，修憲涉及重大的王權調整。
由於泰國現行的是２０１４年政變以來的「臨時憲法」，要對尚在走法律程序的新憲法草案內容進行修改，也就需要同時修訂「臨時憲法」。
據悉，對兩部憲法的共同修訂內容將集中在有關攝政王的部分。「臨時憲法」和新憲法草案均規定，當國王不在泰王國國內或因某種原因不能攝理國事時，由國王任命一人為臨時攝政王。而修改內容將規定，臨時攝政王的任命將由國王和立法議會議長聯署。
此外，修改「臨時憲法」的另一項主要內容涉及新憲法草案的審批時限。
泰國總理巴育１０日說，之前提交國王哇集拉隆功御準的新憲法草案已被退回內閣，將由相關部門依據國王諭旨重新修改，整個過程預計需要２至３個月。１１日，泰國立法議會發言人表示，立法議會已收到內閣和國家維持和平秩序委員會按照國王要求呈交的修訂條款。
按照巴育政府此前承諾的政治路線圖，泰國將在２０１７年年底依據新憲法舉行２０１４年政變之後的首次大選。
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