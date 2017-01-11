電業法三讀修法 環團有褒有貶中央社 (2017-01-11 22:07)
（中央社記者黃麗芸台北11日電）立法院三讀通過電業法修正案，包括綠電先行及2025年達非核家園。環團對此有褒有貶，部分肯定這是綠能發展的第一哩路；反方則批錯誤政策衍生三大苦果，將由全民承擔。
立法院三讀修正通過電業法，將分兩階段逐步完成電業自由化。其中，電業自由化由綠能先行，未來綠電業者可直接賣電給用戶；台電在未來6到9年後將轉型為控股母公司，其下切割成發電公司與輸配售電公司；三讀條文也明定核電廠應於2025年全面停止運轉。
環保團體綠色和平表示，這是台灣能源轉型過程最重要的一次修法，也是建立國內綠能市場買賣的第一哩路，開啟台灣綠能市場更多的潛能；同時，電業自由化分兩階段進行，初步先開放綠電先行是相當務實的做法，後續相關子法訂定也可以開始進行實質討論，以加速綠能快速發展。
另外，也相當肯定非核家園入法，明確訂定出2025年要達標，也可作為綠電發展及規劃的正確時程表。
台灣環境保護聯盟秘書長陳秉亨也認同，肯定2025非核家園入法，可看到政府很努力在做能源轉型工作，且發展綠能確實是世界趨勢；不過，可惜這次修法並未讓多元能源市場更完備，後續新制上路仍有待觀察。
陳秉亨說，大家都努力過了，現在只能期待後續能進行電業法的滾動式修法，也希望下一階段修法可提早啟動。
核能流言終結者創辦人黃士修則表示，2025非核家園入法是意料中的事，因為民進黨在總統大選時就宣示這項目標，且自認這是主流民意，但廢核同時也要面對缺電問題。
他指出，若要用火力發電或天然氣發電來填補核能缺口，發電成本勢必將增加，若要反應電價又違背政府不漲價承諾，若要台電吞下這筆帳，依其現今財務狀況吃得下嗎？他對電業法三讀通過是持悲觀看法。
全民用電自救會發起人楊家法也批評，執政黨挾完全執政優勢，硬要通過急就章的電業法修正案，政府根本聽不進人民的怒吼，未來這些錯誤能源政策所造成的苦果，包括供電更不穩、電價上漲及碳排放無法降低的三大苦果，就是由全民來承擔。。
楊家法認為「執政黨只顧自己非核家園神主牌」，以核養綠，才能減少碳排。1060111
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