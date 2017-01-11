盧彥勳奧克蘭出局 陳迪易楚寰泰國晉級中廣新聞網 (2017-01-11 22:10)
台灣網球一哥盧彥勳連續兩天在總獎金45萬美元的奧克蘭公開賽上場，不過第二輪以直落二輸給美國選手；陳迪和易楚寰在泰國曼谷挑戰賽逆轉獲得晉級；女將許絜瑜在加勒比海賽事單雙打全都過關。（陳楷報導）
盧彥勳第二輪對上世界排名33的七號種子美國強森，前八局雙方互保四比四平手，第九局盧彥勳被破發後以四比六讓出。第二盤盧彥勳沒有給強森任何破發機會，但自己也沒有辦法回破，搶七局又以四比七丟掉，結束了澳網前兩週四場熱身，轉往墨爾本準備下週的澳網。
至於在曼谷連續第二週打五萬美元挑戰賽的陳迪，單打會外賽出局後雙打繼續跟易楚寰合作，第一輪出戰比利時的吉古農跟法國的米申，兩位單打好手臨時搭檔，第一盤七比五拿下，第二盤台灣組合在第四局破發，六比二追平，進入搶十局易楚寰在後場截擊精彩，賽末點陳迪反拍高壓扣殺，十比七獲勝進入八強，比賽打了77分鐘。彭賢尹跟美國福祿特羅搭檔雙打首輪碰上種子德國克拉威茲跟法國的奧利維提打得更久，經過85分鐘在最後搶十局連丟四分，以五比七、七比五跟六比十落敗出局。
至於許絜瑜到加勒比海的法國屬地馬提尼克打一萬五千美元賽事，跟香港張玲以六比零跟七比五擊敗美國柯平斯基跟舒密特晉級八強。
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