立法院今天三讀通過長照的修正案，在長照財源方面，通過行政院版本，將遺贈稅提高到20%，並且提高菸稅、每包菸20元，修法後，估計遺贈稅和菸稅，將增加快220億



立法院今天三讀通過長期照顧服務法部分條文的修正案，財源部分，通過行政院版本，將提高遺贈稅至20%，加上提高菸稅、每包菸20元的收入，修法後，預估遺贈稅增加60億稅收，菸稅增加158億，加上明年度預算178億，合計396億，足夠長照第一階段所需的330億。



==民進黨立委 吳玉琴==

所以我想長照要做得好

財源不可少 所以在這遺贈稅

和菸酒稅的部分

還需要我們財委會這邊來支持



==時代力量立委 徐永明==

遺贈稅的改革

應該不只是為了長照

世代還有稅賦的公平正義

是蠻重要的



不過，藍委顏寬恒提出的受過長照訓練、照顧三等親的家屬，得支領補助津貼的提案，則是遭到綠委否決。



==國民黨立委 顏寬恒==

針對本席是提出的第19條修正案

沒有通過 深表遺憾



==國民黨立委 蔣萬安==

不管是5年 10年之後

都會有超過一半的失能人口

是沒有辦法透過照服員的人力

來給予服務 反而這些失能人口

必須轉而依賴他們的家人



雖然長照法修正後，財源足夠長照第一階段、資源布建所需的330億，不過，社福團體認為，資金問題一直是長照無法有效推動的痛，未來的資金來源，仍舊是大問題。



==晴天社會福利協會理事長 王順民==

這金流部分 絕對是它一個

蠻重要的一個關鍵

但金流只解決一個問題而已

你後面的人流 物流本身

還是需要從長計議



今天朝野也通過附帶決議，2018年度起，長照第一階段以330億為原則，缺額由政府預算補充，主管機關兩年內，也要通盤檢討財源的建制。



記者 陳佳鑫 林國煌 台北報導