讓社會震驚的八里雙屍命案的嫌犯謝依涵，曾三度被判死刑，不過，全案今天在更二審，出現大轉變，高院法官以鑑定報告、認定謝依涵還能教化，改判她無期徒刑，不過，死者家屬很不滿，還要上訴。



狠心奪走兩條人命的嫌犯謝依涵，遭到羈押超過二年，從一審到更一審，被三度判處死刑，不過，全案到更二審，判決出現逆轉，謝依涵被依強盜殺人等罪，改判無期徒刑。



==高等法院行政庭長 周盈文==

無期徒刑

依法去執行 有25年以上

而且竣悔的實據

才得以假釋

否則要繼續監禁 與世隔絕

而本件尚未達

求其生而不可得的程度

因而認為

本件謝依涵犯強盜殺人罪

應量處無期徒刑

褫奪公權終身



謝依涵為了盜取熟客陳進福和張翠萍的財物，下手將兩人殺害，儘管歷經司法審判，都被判死，卻二度被最高法院，以沒有查明她是否有教化可能，撤銷判決發回，全案在更二審時，謝依涵多次淚灑法庭，表達有悔悟，最後，高院法官審酌、學者對謝依涵的心理鑑定，認定她教化可能性高、再犯可能低，因此，判決謝依涵免死，不過，到庭的死者家屬，完全無法接受判決結果。



==死者家屬==

那個罪刑 應該要死刑

對社會有一個交代

對我哥哥 嫂嫂 在天之靈

有一個交代



被害家屬不服氣的，還有謝依涵在審理時的供詞，反反覆覆，甚至不斷對死者汙名化，質疑她並沒真心認錯，將會上訴到底，為親人討回公道。



記者 蔡慧玲 邱福財 謝其文 台北報導