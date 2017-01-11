春節家人互動密集 也是家暴高峰期公視 (2017-01-11 00:00)
農曆春節即將到來，是家人互動密集的時候，也是發生家庭暴力的高峰期！根據衛福部統計，去年一整年113保護專線、總共接獲12萬7千多通電話，平均每4分鐘、就有1人打來諮詢或求助，其中未成年兒少目睹暴力的案件數、也高達三成六。
一名16歲少年「柚子」，因為長期目睹父親對母親暴力相向，爸爸只要對媽媽做的家事不滿意，動不動就大發雷霆、或拳打腳踢，他很自責沒有保護好媽媽，某一天他想帶著媽媽逃出這個家，但是媽媽卻要他忍耐，讓他不知道該怎麼辦，因此打電話到113保護專線求助。
==世界展望會113接線中心主任 林曉文==
他對於媽媽長期被受暴
可是他沒有一個
好的保護的能力
是非常自責的
所以我們會先處理
這個孩子的情緒
其實類似像柚子這樣的孩子越來越多！根據衛福部統計，去年、105年113保護專線，總共接獲12萬7千多通電話，平均每4分鐘、就有1人打來諮詢或求助，其中有2萬5千多通、是直接派案給各縣市家暴中心處理，值得注意的是，未成年兒少目睹暴力的案件數、高達三成六，比兩年前增加6%。
==衛福部保護服務司長 張秀鴛==
他雖然沒有直接受害
可是他有直接聽聞或看見
這一群暴力的孩子
那他將來可能會影響他的身心
甚至將來成為被害人或加害人
每逢過年過節，是家人互動較為密集的時候，也是發生家庭暴力事件的高峰期，民眾若遇上任何家庭暴力、性侵害等問題，都可撥打113保護專線，尋求專業人員協助，才能早日遠離暴力的威脅。
記者 賴淑敏 張梓嘉 台北報導
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