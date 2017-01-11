















農曆春節即將到來，是家人互動密集的時候，也是發生家庭暴力的高峰期！根據衛福部統計，去年一整年113保護專線、總共接獲12萬7千多通電話，平均每4分鐘、就有1人打來諮詢或求助，其中未成年兒少目睹暴力的案件數、也高達三成六。一名16歲少年「柚子」，因為長期目睹父親對母親暴力相向，爸爸只要對媽媽做的家事不滿意，動不動就大發雷霆、或拳打腳踢，他很自責沒有保護好媽媽，某一天他想帶著媽媽逃出這個家，但是媽媽卻要他忍耐，讓他不知道該怎麼辦，因此打電話到113保護專線求助。==世界展望會113接線中心主任 林曉文==他對於媽媽長期被受暴可是他沒有一個好的保護的能力是非常自責的所以我們會先處理這個孩子的情緒其實類似像柚子這樣的孩子越來越多！根據衛福部統計，去年、105年113保護專線，總共接獲12萬7千多通電話，平均每4分鐘、就有1人打來諮詢或求助，其中有2萬5千多通、是直接派案給各縣市家暴中心處理，值得注意的是，未成年兒少目睹暴力的案件數、高達三成六，比兩年前增加6%。==衛福部保護服務司長 張秀鴛==他雖然沒有直接受害可是他有直接聽聞或看見這一群暴力的孩子那他將來可能會影響他的身心甚至將來成為被害人或加害人每逢過年過節，是家人互動較為密集的時候，也是發生家庭暴力事件的高峰期，民眾若遇上任何家庭暴力、性侵害等問題，都可撥打113保護專線，尋求專業人員協助，才能早日遠離暴力的威脅。記者 賴淑敏 張梓嘉 台北報導