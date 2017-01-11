















一例一休上路,台灣中小企業怨聲載道,今天下午,企業界與行政院長林全，面對面大吐苦水,不過,林全認為,新法上路、本來就有磨合期，另外他也說,一例一休造成物價上漲的說法,根本是假議題。==行政院長 林全==提到這個漲價事情當然我想這個是假議題我不認為勞基法修改會造成多少成本上升面對一例一休，導致物價全面上漲的議題，行政院長林全，不客氣回應，認為是有心人放話炒作，不會讓議題繼續發酵，他再次重申，強調勞基法新制上路有磨合期，政府也不會放任不管==行政院長 林全==一個新法上路難免都會有一些需要磨合的地方有的設定的輔導期限之內把相關的企業界面對的問題做一個盤整那麼也希望運作呢是能夠順利==工總理事長 許勝雄==企業呢 它會面臨淡旺季的問題那政府只要提供一個基礎的平台要求才不會你用一套衣服要讓這個不同性別的人不同高矮的人不同胖瘦的人去全部去適用對於一例一休與加班工時，工總理事長許勝雄有意見，認為政府修法時，根本沒有考慮到，企業所面臨經營管理問題，除了人事成本大增,甚至還有業者,因下游供應鏈,假日不送貨,導致訂單受影響,苦不堪言.==中小企業總會理事長 林慧瑛==（一例一休上路後)跟工廠講說我禮拜六禮拜天我們已經不送貨了因為這個加班費這麼貴上面的這個工廠當然就沒有辦法來組裝或者是來出貨那後續當然就會影響一些訂單的問題啊多數中小企業反映，一例一修上路，但法源沒配套，導致死法綁住活人，僵化法令,找不到折衷，但行政院並不認同，強調勞基法新制，沒有"三輸"的問題，修法是為了提高勞工加班費與休假權益，政府與企業要一起面對.記者 黃立偉 張國樑 台北報導