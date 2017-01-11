一例一休難題 中小企業向林全吐苦水公視 (2017-01-11 00:00)
一例一休上路,台灣中小企業怨聲載道,今天下午,企業界與行政院長林全，面對面大吐苦水,不過,林全認為,新法上路、本來就有磨合期，另外他也說,一例一休造成物價上漲的說法,根本是假議題。
==行政院長 林全==
提到這個漲價事情
當然我想這個是假議題
我不認為勞基法修改
會造成多少成本上升
面對一例一休，導致物價全面上漲的議題，行政院長林全，不客氣回應，認為是有心人放話炒作，不會讓議題繼續發酵，他再次重申，強調勞基法新制上路有磨合期，政府也不會放任不管
==行政院長 林全==
一個新法上路
難免都會有一些
需要磨合的地方
有的設定的輔導期限之內
把相關的企業界
面對的問題做一個盤整
那麼也希望運作呢
是能夠順利
==工總理事長 許勝雄==
企業呢 它會面臨淡旺季的問題
那政府只要提供一個
基礎的平台要求
才不會你用一套衣服
要讓這個不同性別的人
不同高矮的人
不同胖瘦的人
去全部去適用
對於一例一休與加班工時，工總理事長許勝雄有意見，認為政府修法時，根本沒有考慮到，企業所面臨經營管理問題，除了人事成本大增,甚至還有業者,因下游供應鏈,假日不送貨,導致訂單受影響,苦不堪言.
==中小企業總會理事長 林慧瑛==
（一例一休上路後)跟工廠講說
我禮拜六禮拜天
我們已經不送貨了
因為這個加班費這麼貴
上面的這個工廠
當然就沒有辦法來
組裝或者是來出貨
那後續當然就會影響
一些訂單的問題啊
多數中小企業反映，一例一修上路，但法源沒配套，導致死法綁住活人，僵化法令,找不到折衷，但行政院並不認同，強調勞基法新制，沒有"三輸"的問題，修法是為了提高勞工加班費與休假權益，政府與企業要一起面對.
記者 黃立偉 張國樑 台北報導
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