















復興航空勞資爭議、至今未解。今天上午，復興航空召開股東臨時會，通過公司解散案，引發許多小股東、和工會不滿。工會成員今天一早就到現場集合，數度跟警方與保全，發生嚴重衝突。保全人員和復興航空工會成員，發生嚴重推擠，現場火藥味十足。復興航空在今天召開股東臨時會，工會成員，一早就在會場外集合，拿著8張委託書，準備進入會場，卻被保全阻擋。幾度衝撞，最後才有部分代表進入。==復興航空企業工會顧問 鄭雅菱==公司清算的利益裡面（預估)還有24億他就先吐24億出來這些利益就直接分給勞工跟股民這才是所謂的負責任還有工會成員，被質疑「破壞公物」，因此被警方帶上警車，引起現場群眾不滿。不滿的，還有來參與股東會的民眾，他們表示，企業沒有能力處理狀況，卻害得小股民也要一起陪葬。==股東==（賠了)好幾十萬沒有 我們是小股民（就是股民才衰啊)對呀 最衰啊 比員工還衰==股東==很多人的第一案的票都在這邊 都沒有投到我們留下來當證據因為他宣布完第一案投票時間 大概只有兩分鐘然後就宣布投票結束完畢然後就贊成公司解散然後我們要求重投他們不讓我們重投==復興航空企業工會副理事長 龐閔憶==1.5個月(薪資)加上10萬的工會費每人10萬的工會費這個訴求 其實我們一直都沒有放這已經是工會最低最低的底線官方也是認定說這樣的條件對資方來講其實是可以平等的股東會討論事項，是公司解散、股票下市，及員工資遣方案，由董事長林明昇親自主持，場內大股東以股權優勢，通過公司解散案，引發許多小股東、和工會不滿，認為這不符合程序。至於原訂在上午11點召開的勞資協商會議，因為資方缺席，因此將延期到1月20號。資方表示，已經表決通過拉齊「大解法」預告薪資差額的優惠方案，後續由清算人依相關法令辦理協商。記者 曹晏郡 吳其昌 台北報導